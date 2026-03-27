Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Geliyorum Demiş: Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu

Türkiye'nin konuştuğu genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntılar gelmeye devam ederken, cinayetin adeta geliyorum dediği bir yayın kaydı ortaya çıktı.

‘DİREKT YENİ SEVGİLİME SÖYLERİM’

Soruşturmada azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, geçtiğimiz haziran ayında katıldığı bir YouTube programındaki sözleri dikkat çekti.

Kalaycıoğlu programda, "Eski sevgilim rahatsız ederse ne yapmalıyım?" şeklindeki bir soruya, "Bunu direkt yeni sevgilime söylerim. Eski erkek arkadaşım takıntılıysa bilmesi lazım, yoksa olay çıkarır" şeklinde verdiği yanıt gündem oldu.

CANBAY'IN BULUNDUĞU ARAÇTAKİ GENÇ ÖLDÜ

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Araçtaki isimlerden birinin ise Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay olduğu ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA