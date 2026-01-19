Kritik Kabine Toplantısı Başladı: İşte Masadaki Ana Maddeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde Beştepe'de bir araya geldi. Saat 16.10'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantının ana gündemlerinden biri 'Terörsüz Türkiye' Süreci. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve gelinen aşama değerlendirilecek. Ekonomideki son durum ile enflasyonla mücadeleye yönelik adımlar da kabine gündeminde yer aldı.

SURİYE VE GAZZE KONUSU MASADA

Kabinede Suriye’deki son gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alınacak. Suriye ordusunun son günlerdeki operasyonları ve ardından varılan anlaşmalar değerlendirilecek. Ayrıca Irak’taki saha durumu, istihbarat raporları doğrultusunda gözden geçirildi.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Gazze. ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup çerçevesinde Gazze’nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye’nin katkıları ele alınacak.

Kaynak: AA