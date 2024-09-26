Kredi Kartı Şifrelerinde Büyük Tehlike! Bütün Paranız Anında Çalınabilir
Son dönemde Chrome kullanıcılarını hedef alan "Infostealer" adlı zararlı yazılım, kişisel ve finansal bilgilerin çalınması konusunda ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle kredi kartı şifrelerini ele geçirme yeteneğiyle dikkat çeken bu yazılım, Google Chrome’un güvenlik önlemlerini aşma iddiasıyla gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Infostealer yazılımının geliştiricileri, Google Chrome'un kullanıcı verilerini korumak için getirdiği "Uygulamaya Bağlı Şifreleme" özelliğini aştıklarını öne sürüyor. Bu yeni güvenlik katmanı, kullanıcıların çerezler ve depolanan parolalar gibi hassas bilgilerini korumayı amaçlıyordu. Ancak zararlı yazılımın, bu şifreleme teknolojisini geçerek özellikle çerezler gibi hassas verilere erişim sağladığı belirtiliyor.
Chrome’un 127. sürümünde tanıtılan ve hassas bilgileri korumak için ek bir güvenlik katmanı sunan "Uygulamaya Bağlı Şifreleme" özelliği, verileri şifreleyerek kötü amaçlı yazılımların erişimini zorlaştırmayı hedefliyordu. Ancak Infostealer’ın bu güvenlik önlemini aşabilmesi, binlerce kullanıcının kişisel verilerinin risk altında olmasına yol açtı.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar, Chrome kullanıcılarının bu tür tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Google Chrome’un sürekli güncellenmesi, güvenlik açıklarının kapatılması açısından önem taşıyor. Tarayıcının güncel tutulması, Infostealer gibi zararlı yazılımlara karşı en etkili savunma yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Infostealer, gelişmiş yapısıyla Chrome’un güvenlik bariyerlerini aşarak tarayıcıda saklanan verileri ele geçirebiliyor. Kullanıcılar bu durumu fark etmediği için, kredi kartı şifreleri ve diğer hassas bilgiler siber korsanların eline geçebiliyor.
TEHLİKEDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
-Tarayıcınızı Güncel Tutun: Google, düzenli güncellemelerle güvenlik açıklarını kapatıyor. Tarayıcınızı en son sürüme güncel tutmak, Infostealer gibi tehditlere karşı ilk savunma hattınız olacaktır.
-Güçlü ve Farklı Şifreler Kullanın: Her site için farklı ve güçlü şifreler kullanarak, olası bir veri sızıntısında diğer hesaplarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz.
-Şifre Yöneticisi ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanın: Güvenilir bir şifre yöneticisi ile şifrelerinizi güvence altına alın, 2FA ile ek bir güvenlik katmanı oluşturun.
- Güvenilir Antivirüs Programı Kullanın: Bilgisayarınızı düzenli olarak antivirüs programlarıyla taratarak zararlı yazılımlardan korunun.