Kredi Kartı Şifrelerinde Büyük Tehlike! Bütün Paranız Anında Çalınabilir

Infostealer yazılımının geliştiricileri, Google Chrome'un kullanıcı verilerini korumak için getirdiği "Uygulamaya Bağlı Şifreleme" özelliğini aştıklarını öne sürüyor. Bu yeni güvenlik katmanı, kullanıcıların çerezler ve depolanan parolalar gibi hassas bilgilerini korumayı amaçlıyordu. Ancak zararlı yazılımın, bu şifreleme teknolojisini geçerek özellikle çerezler gibi hassas verilere erişim sağladığı belirtiliyor.

Chrome’un 127. sürümünde tanıtılan ve hassas bilgileri korumak için ek bir güvenlik katmanı sunan "Uygulamaya Bağlı Şifreleme" özelliği, verileri şifreleyerek kötü amaçlı yazılımların erişimini zorlaştırmayı hedefliyordu. Ancak Infostealer’ın bu güvenlik önlemini aşabilmesi, binlerce kullanıcının kişisel verilerinin risk altında olmasına yol açtı.