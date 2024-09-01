Kredi Kartı Aidatlarında Yeni Dönem: Ödeme Zorunluluğu Resmen Kalkıyor

Günlük harcamaların vazgeçilmez bir unsuru haline gelen kredi kartları, aynı zamanda yıllık aidat ücretleriyle de tüketicilerin cebini zorluyordu. Ancak, bu aidatların yasal bir dayanağı bulunsa da, geri alınabileceği belirtildi. Tüketiciler, aidatların iadesi için bankaları zorlayabilir ve taleplerinin karşılanmasını sağlayabilir.