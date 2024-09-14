Kraliyet Ailesinden İlginç Karar... 11 Yaşındaki Prens Pilot Oluyor!

Büyük Britanya’da kraliyet ailesinin imtiyazları sık sık gündeme gelirken, bu kez Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın en büyük oğulları George ile ilgili haberler ağızları açık bıraktı.

İngiltere’de geleceğin kralı olarak görülen George’un 11 yaşında uçak kullanmayı öğrenmeye başladığı öğrenildi. Prens George’un küçük yaşlarda otomobil kullanmaya ilgili duyduğu ve babası Prens William’ın söylediğine göre traktör kullanmaya da meraklı olduğu da bilinirken, 22 Temmuz'da 11 yaşına giren uçak kullanmayı öğrenmeye başlaması da duyanları şaşırtmadı.

George’un, bu merakının ise kendisi de bir helikopter pilotu olan babasından geldiği bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, George’un ilk uçuşunu geçen hafta bir uçuş eğitmeniyle gerçekleştirdiği kaydedilirken, bir saat boyunca gökyüzünde gezinerek ilk dersini aldığı bildirildi. George'un bu uçuşu Kate ile William'ın yaşadığı Windsor'daki evlerinden fazla uzak olmayan White Waltham Havaalanı'ndan gerçekleşti.

BABASI DA HELİKOPTER PİLOTUYDU

Prens George’un babası William da gençliğinde uçuş eğitimi almış ve bir süre Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde ambulans helikopter pilotu olarak görevlendirilmişti.

George'un büyük büyükbabası Prens Philip de bir zamanlar aynı yerde uçuş eğitimi almıştı.

TRAKTÖRLERE DE MERAKLI

Prens George’un uçmaya merakının yanında traktörlere de meraklı olduğu kaydedilirken, Daha önce ünlü bir tarım makineleri şirketinin ürettiği bir traktörü kullanan George'a daha sonra daha güçlü bir minyatür traktör alındı.

Kaynak: Hürriyet