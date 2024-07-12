KPSS'ye Sayılı Günler Kaldı... 1 Milyon 470 Aday Yarışacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 14 Temmuz’da yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Yaklaşık 300 bin kişinin görevli olacağı sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin aday başvurdu.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika süre tanınacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR OTURUMUNA 1 MİLYON 470 BİN BAŞVURU

Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos tarihinde uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin aday başvurdu.

KPSS oturumları hakkında açıklamada bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

''81 il ve KKTC/Lefkoşa’da yapılacak KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başlıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz’da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947’si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak. Ceza İnfaz Kurumları’nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak.''

YAKLAŞIK 300 BİN GÖREVLİ OLACAK

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, ''Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğin sağlanması noktasında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 15 bin 271, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak'' dedi.

5 BİN 421 GAZİ, ŞEHİT VE GAZİ YAKINI ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU

Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 2 bin 315, Eğitim Bilimleri’ne ise 730 engelli adayın başvurduğunu, adayların sınavda engel ile karşılaşmaması için hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Ayrıca bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 5 bin 421 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi.

KADIN ADAY SAYISI, ERKEK ADAY SAYISININ YAKLAŞIK İKİ KATI

Başvuruların 22-32 yaş arasında yoğunlaştığını söyleyen Ersoy, ''En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Genel Yetenek- Genel Kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim Bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu'' dedi.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını ifade eden ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS’ye katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Kaynak: ANKA