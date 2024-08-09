KPSS Ortaöğretim Geç Başvuruları Uzatıldı

18-30 Temmuz normal başvuru tarihini kaçıranlar için fırsat olan KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi uzatıldı.

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KPSS Ortaöğretim Geç Başvuruları Uzatıldı

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi geldi. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS sınavı Eylül ayında gerçekleşecek.

ÖSYM, KPSS başvuru işlemlerini uzatıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan KPSS açıklaması şu şekilde;

"2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için geç başvuru işlemleri 12 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

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