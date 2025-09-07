KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Başladı
402 binden fazla adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da toplam 135 merkezde saat 10.15'te başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.
120 SORU İÇİN 130 DAKİKA SÜRE
Genel Yetenek–Genel Kültür oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakikalık süre tanındı. Sınav, 1040 binada, 17 bin 41 salonda gerçekleştiriliyor. Bu büyük organizasyonda, toplam 54 bin 168 görevli yer aldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) uyguladığı katı kurallar gereği, adayların saat 10.00'dan sonra sınav b
inalarına girişine izin verilmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: