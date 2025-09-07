KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Başladı

402 binden fazla adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da toplam 135 merkezde saat 10.15'te başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

120 SORU İÇİN 130 DAKİKA SÜRE

Genel Yetenek–Genel Kültür oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakikalık süre tanındı. Sınav, 1040 binada, 17 bin 41 salonda gerçekleştiriliyor. Bu büyük organizasyonda, toplam 54 bin 168 görevli yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) uyguladığı katı kurallar gereği, adayların saat 10.00'dan sonra sınav b

inalarına girişine izin verilmedi.

