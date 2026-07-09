KPSS-2026/1 Merkezi Atama Tercih Kılavuzu 2026: KPSS Tercihleri Başladı mı, Nasıl Yapılır?

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım gösterdiği yerleştirme süreci için ekran açıldı. 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan işlemlere dair tüm teknik detaylar ve nitelik kodları erişime sunuldu. KPSS tercih kılavuzu kapsamında işlemler gerçekleşiyor.

KPSS-2026/1 TERCİH TAKVİMİ: BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemleri için sistem 9 Temmuz 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla kullanıma açıldı. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre başlatılan bu süreç, 16 Temmuz 2026 gecesi saat 23.59'da son bulacak.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM'nin yayımladığı KPSS 2026/1 tercih kılavuzu eşliğinde işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi