Kozinoğlu Dosyasında Kritik Dönemeç: FETÖ Hükümlüsü Eski İstihbaratçı Enver Altaylı'ya 'Kasten Öldürmeye Azmettirme'den Kelepçe

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir dönüm noktası yaşandı. Savcılığın "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan mahkemeye sevk ettiği eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı.

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Kozinoğlu Dosyasında Kritik Dönemeç: FETÖ Hükümlüsü Eski İstihbaratçı Enver Altaylı'ya 'Kasten Öldürmeye Azmettirme'den Kelepçe
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derinleştirilmiş soruşturma devam ediyor.

"Kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında, haftalardır beklenen sevk işlemi gerçekleşti. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve doktor raporları nedeniyle sevki daha önce bekletilen eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE AZMETTiRME'DEN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Altaylı'nın tutuklanmasına karar verildi.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİ'

Kozinoğlu dosyası kapsamında 'şüpheli' olarak sorgulanacak olan Enver Altaylı’nın geçmişte FETÖ lideri Fetullah Gülen’e yazdığı mektuplar deşifre olmuştu. Altaylı’nın, Kozinoğlu’nu doğrudan hedef gösterdiği mektubunda şu ifadeler yer almıştı:

"Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

CASUSLUKTAN 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Soruşturmanın en önemli şüphelilerinden biri olan eski istihbaratçı Enver Altaylı, 2021 yılında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ‘siyasi ve askeri casusluk’ ile ‘silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak’ suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 2024 yılında Yargıtay tarafından tamamen onanmıştı.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ VE OYUNCULARI DA DOSYADA

Geçtiğimiz günlerde Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir (mezar açma) işlemi gerçekleştirilirken, dönemin ünlü dizisi "Kurtlar Vadisi Pusu"da yer alan ve Kaşif Kozinoğlu’nu hedef aldığı değerlendirilen "Kazım Kaşifoğlu" karakteri nedeniyle dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Bugün ise dizide o karakteri canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da adliyede bilgi sahibi sıfatıyla dinleneceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Kaşif Kozinoğlu Kurtlar Vadisi MİT FETÖ
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