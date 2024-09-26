Köylünün Ayağına Berberi Götüren Kaymakam Çocukları Tıraş Ettirdi

Feke Kaymakamlığı tarafından kent merkezine uzak Çandırlar, Hıdıruşağı, Ormancık başta olmak üzere köy okullarında 190 öğrencinin kişisel bakımlarının karşılanacağı, "benim okulum benim berberim” projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Kaymakam Karaca, berberi de yanına alıp okula gitti. Öğrencilerin kişisel bakımı yapılarak istedikleri tarzda tıraşları yapıldı.



Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça; “Vakfımız olarak ’Benim Okulum, Benim Berberim’ adlı projeyi hayata geçirdik. Feke ilçemiz dağlık, engebeli ve yollarımız çok virajlıdır. Ayrıca da bazı mahallerimizin ilçe merkezine uzaklığı 45-50 kilometre. Kaymakamımız Şafak Karaca’nin talimatı ile bu şartlarda bir öğrencimizin ilçe merkezine tıraş olmak için gitmesi öğrencimize ve ailesine hem maddi hem manevi yük oluyordu. Öğrencilerimiz ise yolun kendilerini çok yorması hem de okuldan geri kalmamak için tıraş olmaya ilçe merkezine gitmiyorlardı. Bizde öğrencilerimize küçük dokunuşlarla onları nasıl mutlu ederiz diye düşünürken berberleri öğrencilerimizin ayağına getirerek ve tıraş etmeyi düşündük. Ve bugün de bunu gerçekleştirdik. Bu projeden velilerimizde çok mutlu. Bu küçük dokunuşlarla öğrencilerimizi tebessüm ettirmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.



Projede görev alan berber Rüştü Pekkan ve Kürşat Çilingir öğrencilerin sevinçlerine ortak olduklarını ifade ederek kendi dönemlerinde de köyde yaşlıların bir makine ile tüm köy çocuklarını tıraş ettiğini devletin bu güzel çalışması ile çocukların gönüllerine dokunulduğunu kaydetti.



Ayrıca tıraş sırasında bazı çocukların okula terlikle geldiği görülerek bu çocuklara ayakkabı hediye edildi.

Kaynak: İHA