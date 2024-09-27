Köy Girişinde Kaza! Motosiklet ile Traktör Çarpıştı

Adıyaman'da motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Köy Girişinde Kaza! Motosiklet ile Traktör Çarpıştı

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ziyaittin Çürük idaresindeki sepetli motosiklet ile Mürşit Yılmaz idaresindeki traktör Akpınar Köyü girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ziyaittin Çürük ile yolcu olarak bulunan Fadime Çürük yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman
Son Güncelleme:
Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar
Samsun'da Operasyon: Farklı Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi Samsun'da Operasyon: Farklı Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Bu İlimizde Ölmek Yasak! Boş Mezar Yok, Sadece 20 Günlük Yer Var Boş Mezar Yok, Sadece 20 Günlük Yer Var
Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor