Köy Girişinde Kaza! Motosiklet ile Traktör Çarpıştı

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ziyaittin Çürük idaresindeki sepetli motosiklet ile Mürşit Yılmaz idaresindeki traktör Akpınar Köyü girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ziyaittin Çürük ile yolcu olarak bulunan Fadime Çürük yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA