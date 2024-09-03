Köy Enstitüleri’nin İlk Mezunlarından… Özgür Özel’den İlyas Kalay İçin Başsağlığı Mesajı

Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni İlyas Kalay hayatını kaybetti. 1944 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsü’nden mezun olan Kalay’ın yarın son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kalay'ın ölümü sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel, X hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şunları ifade etti:

"90 ve 95'inci yaşlarını birlikte kutladığımız, 100'üncü doğum günü için gelecek sene Öğretmenevi’nde yaş günü planladığımız Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni, Salihli’deki en büyük destekçim, çok değerli büyüğüm İlyas Kalay amcamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Hem 100'üncü yaşını hem CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık sözümüz böyleydi ama buraya kadar dayanabildi. İlk seçimlerden sonra iktidar olduğumuzda bu haberi mezarı başında kendisiyle bizzat paylaşacağım. Hepimizin başı sağ olsun."