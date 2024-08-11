Kötü Koku Üzerine Polis Geldi: Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Karaman’da kötü kokular üzerine girilen evde yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kötü Koku Üzerine Polis Geldi: Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Olay, Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş yalnız başına yaşayan 88 yaşındaki Nejla Duran’ın oturduğu evden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ile birlikte girilen evde Nejla Duran’ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından da müdahale edilen Duran’ın günler öncesinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde savcı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Duran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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