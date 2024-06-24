Koşu yapan kadına kurtlar saldırdı: Durumu ağır

Fransa'da Paris yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde koşu yapan kadın, 3 kurdun saldırısına uğradı.

Koşu yapan kadına kurtlar saldırdı: Durumu ağır

Fransa'da Paris yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde koşu yapan kadın, 3 kurdun saldırısına uğradı.

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, başkent Paris yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde Pazar günü öğlen saatlerinde koşu yapan bir kadına üç kurt saldırdı.

Saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Versailles Başsavcısı Maryvonne Caillibotte olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Paris'in yaklaşık 40 kilometre batısında bulunan Thoiry Hayvanat Bahçesi'nde saldırıya uğrayan kadının "boynundan, baldırından ve sırtından" ısırıldığını ancak hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

HAYVAN BAKICILARI TARAFINDAN KURTARILDI

36 yaşındaki kadın, hayvan bakıcıları tarafından kurtarıldı.

Wow Safary Thoiry'nin başkanı Christelle Bercheny, saldırıya uğrayan kadının arabalara kapalı olması gereken ve Mackenzie gri kurtlarının yanı sıra çakallar, ayılar ve bir bizonun yer aldığı bölüme girdiğini belirtti.

Le Parisien, kadının söz konusu bölgeye nasıl girdiğine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

France Info'ya göre ise parkta kurt ve ayı barınaklarının yakınında konaklama imkanı sunuluyor ve barınak alanı elektrikli çitler ve hendeklerle korunuyor.

Kadının geceyi ailesiyle birlikte hayvanat bahçesindeki safari tarzı kulübelerden birinde geçirdiği düşünülüyor.

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