Korumayan Bir Uzaklaştırma Daha... Havva 17 Bıçak Darbesinden 'Ölü Numarası' ile Kurtuldu

Mersin’de, Havva Ç., uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından 17 kez bıçaklandı. Zanlının ailesini arayıp "Cesedini alın" dediği genç kadın, ölü numarası yaparak hayatta kaldı. Hukuk mücadelesi başlatan Havva, "Bu kez çıkarsa hepimizi öldürecek!" sözleriyle yetkililere seslendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadına şiddetin son adresi Mersin oldu... Tarsus ilçesinde geçtiğimiz 25 Mart'ta meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Havva Ç., "kızını görme" bahanesiyle kendisini parka çağıran 9 yıllık eşi M.Ç. tarafından ıssız bir sokakta defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kadın, saldırgandan kurtulmak için son çare olarak ölü numarası yaptı.

'GİDİN CESEDİNİ ALIN'

Hastaneden taburcu olduktan sonra ailesinin evine sığınan Havva Ç., dehşet anlarını ve yaşadığı 9 yıllık kabusu anlattı.

Akciğerleri sönen ve sağ kolu işlevsiz kalan genç kadın, "Beni öldü sanıp bıraktı. Ailesini arayıp 'Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın' demiş. Daha önce de burnumu, kolumu kırdı; evimizi yakmaya çalıştı. Her seferinde bir yolunu bulup cezaevinden çıktı" diyerek isyan etti.

'İSTESEM ÇIKAR YİNE SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Annesinin bıçaklandığı anlara tanıklık eden küçük çocuğun çığlıklarının hala kulağında olduğunu belirten anne, "Kızımın çığlıkları dinmiyor. M.Ç. bir alkol ve madde bağımlısı. Bana 'İstesem çıkar seni yine öldürürüm' diyerek gözdağı veriyordu. Bu kez adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR DURMAYACAĞIM'

Şu an tutuklu bulunan M.Ç.'nin geçmişte babasının evini yakmasına rağmen sadece 40 gün hapis yattığını hatırlatan Havva Ç. ve ailesi, can güvenliklerinin olmadığını vurguluyor.

Psikolojisinin altüst olduğunu ve geceleri uyuyamadığını belirten Havva Ç., yetkililere seslenerek zanlının bir daha gün yüzü görmeyecek şekilde en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Kadına Şiddet
