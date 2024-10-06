Koruma Altında Tutuluyor... Aman Dikkat! 380 Bin Lira Cezası Var

Beyaz renkli çiçekleri ve hoş kokusuyla kendisine hayran bırakan kum zambakları hem tatilcilerin hem de fotoğrafçıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Nesli tükenme altında olan kum zambakları koruma altında tutulurken bir yandan da görsel bir şölen sunuyor.

Endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambakları Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınırken kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL.

İlçede kum zambaklarının korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kumul bitkilerinin ekosistem açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kayıkçı, bu bitkilerin kumul oluşumunda kritik rol oynadığını belirterek, doğal dengenin korunması adına kum zambaklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.