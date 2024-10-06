Koruma Altında Tutuluyor... Aman Dikkat! 380 Bin Lira Cezası Var
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilleri süsleyen kum zambakları, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL.
Kaynak: DHA
Beyaz renkli çiçekleri ve hoş kokusuyla kendisine hayran bırakan kum zambakları hem tatilcilerin hem de fotoğrafçıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Nesli tükenme altında olan kum zambakları koruma altında tutulurken bir yandan da görsel bir şölen sunuyor.
Endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambakları Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınırken kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL.
İlçede kum zambaklarının korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kumul bitkilerinin ekosistem açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kayıkçı, bu bitkilerin kumul oluşumunda kritik rol oynadığını belirterek, doğal dengenin korunması adına kum zambaklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.
CEZASI 378 BİN 141 TL
Kayıkçı, kum zambaklarına ilişkin konuşurken "Nesli tehlike altında olan kum zambakları da kumulların özel bir türüdür. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir. Ağustos ayından başlayarak, eylül, ekim ve kasım ayının sonuna kadar bu bitkiler çiçekte kalan ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bitkiler hem tuza hem sıcağa dayanıklı türlerdir ve üzerlerine kum geldikçe uzarlar, dolayısıyla kum tepelerinin oluşumunda çok önemli yere sahiptirler. Kum zambakları, insanların kumsalları sık kullanmasından dolayı da etkilenmektedir. Bugün ülkemizde kum zambakları, koruma altında olan türler içindedir ve kum zambaklarının ekosistemine zarar vermek 378 bin 141 TL cezası olan bir eylemdir. Tabii sadece cezası olduğu için değil, hem binlerce yılda oluşan kıyı kumullarını korumak hem de kum zambakları pek çok canlı için de önemli bir bitki olduğundan korumamız lazım" ifadelerine yer verdi.