Korkutan Virüs ABD'den Sonra Türkiye'de de Görüldü

Keneler üzerinde bulaşıcı etki taşıyan Lyme hastalığı ilk olarak ABD’de görülmüş, ardından Avrupa ülkelerine yayılmıştı. Kısa sürede Avrupa’nın korkulu rüyası haline gelen hastalığın Türkiye’de de görüldüğü açıklandı.

Hastalığa neden olan bakterinin MS gibi hastalıkları taklit ederek yanlış teşhislere yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Adem Keskin, hastalığın tedavi edilmediği takdirde kalp kapakçıklarına, beyin dokusuna zarar verebileceğine dikkat çekti.

“30 BİN CİVARINDA DOĞRULANMIŞ VAKA VAR”

Kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Lyme hastalıkları dışında 200 farklı hastalık bulaştırabildiğini belirten Doç. Dr. Adem Keskin, şöyle uyardı:

Spiroket dediğimiz bir bakteri o hastalığa neden oluyor. Amerika'da her yıl resmi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin civarında doğrulanmış vaka oluyor. Tahmin edilen vaka bunun çok çok üstünde. Acaba kene öyküsü varsa Lyme olabilir mi? Eritema migrans gördüğünüzde bu kesinlikle Lyme diyorsunuz. Moleküler olarak PCR'la da doğrulayabilirsiniz. Daha sonra uygun antibiyotik tedavisine geçmeniz gerekiyor.

Kaynak: İHA