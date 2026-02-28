Korkut Boratav da Aralarında.... 'Laiklik Bildirisi' İmzacıları İfadeye Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aralarında yazar, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği birlikte savunuyoruz” açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Bildiriye imza atan isimlerin bir kısmı emniyet tarafından ifade vermeye çağrıldı.

KORKUT BORATAV VE AHMET TELLİ DE ARALARINDA

İmzacı isimlerden 90 yaşındaki Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak açıklama ile ilgili ifade vermek için davet edildi.

Şu ana kadar ifadeye çağrılan kişilerin isimleri şöyle:

Ali Onat

Aylin Topal

İlknur Başer

İsmail Arı

Korkut Boratav

Özgürcan Alkan

Kaya Güvenç

Galip Yalman

Bülent Tatlı

Ahmet Telli

Mahir Bağış

İfade için emniyete çağrılan imzacıların bir kısmının avukatları, savcılıkta ifade vereceklerini emniyete bildirdi.

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyelerine ve binalarına yönelik bazı grupların saldırılarının ardından aralarında yazar, akademisyen, gazetecilerin de bulunduğu 168 isim “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklamaya imza atmıştı. Açıklamada, laikliği savunan isimlere karşı yapılan saldırıların görmezden gelindiği öne sürülerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!” denmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepki gösterdiği bildiriyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çarşamba günü AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada, imzacılara dava açtıklarını söylemişti.

Kaynak: BirGün