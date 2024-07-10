Kadın Cinayetlerinde Korkunç Tabloyu Bakan Açıkladı! Bu Veriler İsyan Ettirecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda sunum yaptı. Yerlikaya'nın aktardığına göre; 2023 yılında 308 kadın uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk altı ayında ise 166 kadın yaşamını yitirdi. Yerlikaya, 'Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz. Bir rakamını dahi çok buluyor ve bunu kabul etmiyoruz. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsında değil, milletimize, devletimize ve değerlerimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz' dedi.

Kadınların, hayatın her alanında gösterdikleri mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak gördüklerini söyleyen Yerlikaya, kadın ve erkeğin birey olarak medeniyet değerlerinde, fikir dünyası ve yasalarında hür ve eşit olmaya devam edeceğini vurguladı. Kadın ve erkek fırsat eşitliğini, ülkenin gelişmesi için temel bir gereklilik olarak gördüklerini ifade eden Yerlikaya, kadınların tarih boyunca eğitim ve istihdam olmak üzere pek çok alanda engeller nedeniyle potansiyellerini ve yeteneklerini göstermekte zorluklarla karşılaştıklarının altını çizdi.

689 VAKA AKTİF OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda birçok yeniliği hayata geçirdiklerini savunan Yerlikaya, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli şiddet vakalarını önlemeyi başardıklarını söyledi. Geçen yıl elektronik kelepçe kapasitesini yüzde 50 arttırarak 1500'e çıkardıklarını kaydeden Yerlikaya, 1 Temmuz 2024 itibarıyla 689 vakanın, elektronik izleme merkezince aktif olarak izlendiğini belirtti.

KADES'E 1 MİLYON 219 BİN İHBAR YAPILDI

Yerlikaya, "KADES uygulamamız, bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden itibaren 6 milyon 597 bini aşkın kişi tarafından indirilme söz konusu. KADES uygulamamızla bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı. Bunlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizle müdahalede bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, emniyet ve jandarma teşkilatlarında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısının 1287'ye yükseltildiğini bildirdi.

Kaynak: AA