Korkunç Kazada Bir Aile Yok Oldu!

Afyonkarahisar'da meydana gelen feci kaza bir aileyi yok etti.

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Korkunç Kazada Bir Aile Yok Oldu!

Afyonkarahisar'daki kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Elinden bilgilere göre, M.Z. (39) idaresindeki otomobil, Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı TIR ile çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) yaşamını yitirdiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

TIR sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

Kaza ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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