Korkunç Cinayette Kan Donduran İddia: Narin'in Dişleri Tek Tek Söküldü Mü?

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı. Tutuklanan ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi araştırılıyor.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabey Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki daha önceki incelemelerinde ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

'NARİN'İN DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞ'

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin'in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun dişlerinin tamamen döküldüğünü belirtti.

Nahit Eren'in açıklaması şu şekilde:

"Deforme olmuş bir cesetten bahsediyoruz. Sadece suda olması değil, su akıntısı kesildikten sonra bataklığa dönen bir yerden bahsediyoruz. Derenin içerisinde değil, sulak ve bataklık bir alana, bir cesedin deforme olması için gerekli olan her şeyin olduğu bir alana gömülmüş. Diyarbakır sıcaklığı, bataklık gibi yer, su tamamen cesedi deforme etmiş. Alınmış bir diş kalıp örneği mümkün değil. Çünkü dişler dökülmüş.

Bacak tamamen kopuk, vücut bütünlüğü var ama o ortamda vücudun çok çabuk bir şekilde çürümeye yüz tuttuğunu da bilelim.”

NARİN'İN DİŞLERİ NASIL DÖKÜLDÜ?

Narin'in dişlerinin nasıl döküldüğü henüz bilinmiyor. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, cansız bir bedende dişlerin hangi şartlar altında dökülebileceğini anlattı.

Prof. Dr. Dokgöz, cansız bir bedenin günlerce kavurucu sıcak altında kalsa bile dişlerinin dökülmeyeceğini söyledi. Dokgöz, ‘diş çekmenin’ profesyonel bir çaba istediğini belirtirken, cinayetin en başından beri profesyonelce işlendiğini kaydetti.

'TEK TEK ÇEKİLMESİ LAZIM'

Narin’in çevresel nedenlerden dolayı bedeninin ileri derecede çürümesi halinde dahi dişlerinin dökülmeyeceğini ifade eden Dokgöz, şu şekilde konuştu:

"Olay sadece katil ya da katillerin kim olduğunun çok ötesinde. 19 gün su altında da kalsa, ceset ileri derece çürüse de, sadece iskeletler bile kalsa en sağlam kalan dokular dişler ve iskelet yapısı. O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok. Yani çürümeye bağlı da dökülmez.

Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekmesi lazım ya da kırması lazım. Süt dişler var biliyorsunuz, süt dişlerde de kayıplar olabilir. O da 1 diş olur, 2 diş olur. Bu dişlerin düşmesi, hepsinin kaybolması mümkün değil."

Kaynak: Halk TV