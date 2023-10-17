'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı: Afrika sıcakları, Türkiye'ye geliyor!
Hava durumu tahminlerini paylaşması ile bilinen Hava Forum, Türkiye için 'korkulan oldu' başlıklı bir paylaşım yaptı ve Afrika sıcaklıklarının görüleceği tarihi açıkladı.
Hava Forum adresinin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şöyle denildi:
Bugün İstanbul'da 12:00-18:00 arası hafif yağmur geçişleri bekliyoruz. Barajlara katkısı ne olur derseniz, açık konuşacağız hiçbir katkısı olmaz...
İstanbullular, barajlara katkı sağlayabilecek yağışları salı gecesi ve çarşamba öğlen arası bekliyoruz. Şakır şakır yağabilir... Bu gelişmeyi takip ediyoruz. Salı gecesi ve çarşamba önemli, çünkü sonrasında Afrikamsı etki ile yine yağışsız bir sürece gireceğiz gibi duruyor.
Korkulan oldu. Afrika kazandı. Tahminlere göre, 20-24 Ekim tarihlerinde ülkemizde Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacak. İstanbul 27-29'lara, İzmir 32-33'lere, Ankara 26-27'lere çıkabilir. Kötü...
Marmara ve Karadeniz'de poyraz aktif... Güzel üflüyor ve serinletiyor. Üşütür de dikkatli olun... Bu esnada Afrika ise Türkiye biletini almış sırasını bekliyor. Örneğin, Bursa'da çarşamba gündüz sıcaklık 16-17 derece olacak. Hafta sonu ise 30 derecelere fırlayacak...
İstanbullular poyrazımız geldi. Poyraz, dün yaşadığımız kirli havayı temizledi. Mis gibi bir soğuk var. Öyle tatlı esiyor ki insan bu esintiyi bir deniz kenarında içine çekse ciğerleri bayram eder. Hava alırken ince giyinmeyin, hasta olursunuz. Sıcaklık 13-15 derecelerde