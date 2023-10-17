'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı: Afrika sıcakları, Türkiye'ye geliyor!

İstanbullular, barajlara katkı sağlayabilecek yağışları salı gecesi ve çarşamba öğlen arası bekliyoruz. Şakır şakır yağabilir... Bu gelişmeyi takip ediyoruz. Salı gecesi ve çarşamba önemli, çünkü sonrasında Afrikamsı etki ile yine yağışsız bir sürece gireceğiz gibi duruyor.