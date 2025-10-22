Korku Evinde Elektroşoklu İşkence! Eğlenmek İçin Gitti, Kabusu Yaşadı

İstanbul Beyoğlu'nda eğlenmek için korku evine giden bir grup arkadaş kabusu yaşadı. Temas edilmeden korkutulmak isteyen kadın odaya girdikten sonra, çalışan tarafından saçından ve boynundan tutularak yere yatırıldı. Ağzını, boynunu ve ensesini sıkan çalışan, kadına elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Dehşetin ardından çalışan gözaltına alındı, işletme mühürlendi.

Dehşete düşüren olay 19 Ekim Pazar günü gece saatlerinde Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’ndeki bir korku evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla korku evine gitti.

Burada Melike G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi.

SAÇINDAN TUTTU, ELEKTROŞOKLA ÇARPTI

Melike G.’nin odasına giren bir korku evi çalışanı ise kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu.

Melike G.’nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T.’yi gözaltına aldı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

