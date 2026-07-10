Körfez’de Tarihi Pazarlık: F-35 Karşılığında S-400’ler Gidiyor mu?

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Türk-Amerikan ilişkilerinde son yılların en büyük diplomatik ve askeri krizine yol açan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye’nin 2017 yılında Rusya ile imzaladığı ve 2.5 milyar dolara mal olan S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satıldığını öne sürdü.

'GECE YARISI PÜRÜZLER GİDERİLDİ' İDDİASI

Satış anlaşmasındaki son pürüzlerin dün gece yarısı giderildiğini belirten Selvi, resmi duyurunun bugün yapılacağını iddia etti. Hava savunma sistemlerinin yeni adresinin ise Körfez bölgesinde savunma zafiyeti yaşayan bir ülke olacağı belirtiliyor. Kulislerde bu ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ya da Katar olabileceği konuşuluyor.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Edindiğim bilgilere göre S400’ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var. En iyisi resmî açıklamayı beklemek.

İran saldırıları nedeniyle BAE, İsrail saldırısıyla da Katar büyük şok yaşamışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri zaman zaman İran’a yönelik saldırılara da katıldı. İran saldırıları BAE’nin turizm üzerine kurulu sistemini felç etmişti. BAE o tarihten itibaren alternatif savunma sistemleri tedarik etmeye çalışıyor.

ABD-İran-İsrail savaşından önce İsrail, Katar’ı vurmuştu. İsrail saldırısı, güvenliğini Amerika’ya teslim eden Katar’da büyük bir travmaya neden olmuştu. Katar’ın, Amerikan savunma sistemi Patriotlarının İsrail’i dost ülke olarak kodlandığı için saldırı sırasında aktif hale gelmediği ortaya çıktı. Katar şok saldırı ile İsrail karşısında korumasız olduğunu öğrenmiş oldu. İran savaşında benzer şoku farklı şekillerde Körfez ülkeleri yaşadı. Ondan sonra alternatif savunma sistemleri için arayışlara başladılar."

TRUMP’IN F-35 VE CAATSA VAADİ

Bu stratejik kararın arkasındaki en büyük etken ise ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi sırasında verdiği kritik güvenceler oldu. Trump'ın, Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve askıya alınan F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslim edileceğini açıklamasının ardından S-400 formülü için düğmeye basıldı.

Türkiye, 2019 yılında ilk parçalarını teslim aldığı S-400'ler nedeniyle, F-35 ortak üretim programından çıkarılmış, Aralık 2020'de kabul edilen CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi