Körfez Krizinde Türk Gemilerine Yakın Takip: Bakan Uraloğlu Uçuş Trafiğini ve Son Durumu Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'ın saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin bölgeden çıkış talebini yakından takip ettiklerini açıkladı. Uraloğlu ayrıca Körfez'de kalan Türk uçağı bulunmadığını ve İran hariç tüm Körfez ülkelerine hava trafiğinin açık olduğunu duyurdu.

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Körfez Krizinde Türk Gemilerine Yakın Takip: Bakan Uraloğlu Uçuş Trafiğini ve Son Durumu Açıkladı
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Kaynak: AA

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İran Abdulkadir Uraloğlu
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