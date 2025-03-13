‘Kör Eden’ Akım! Göz Hastalıklarına Çözüm Sanılan Bitki, Körlüğe Davetiye Çıkarıyor

Kırlangıç otu, halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak biliniyor ve göz sağlığına faydalı olduğu iddialarıyla son dönemlerde sosyal medyada sıkça gündeme geldi. Özellikle katarakt, hipermetrop ve astigmat gibi göz hastalıklarını iyileştirdiği öne sürülen bu bitkinin sıvısı, bazı kullanıcılar tarafından doğrudan göze damlatılırken, uzmanlardan geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabileceği uyarısı geldi.

'MUCİZEVİ İLAÇ DİYE LANSE EDİLİYOR'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının göze damlatılmasının bilimsel bir temeli olmadığını ve ciddi riskler içerdiğini söyledi. Dr. Gündoğan, Son zamanlarda sosyal medya üzerinde kırlangıç otu dediğimiz, halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bitkinin çok fazla reklamı yapılmakta. Bu mucizevi bir ilaç olarak lanse ediliyor. Bazı sosyal medya mecralarında katarakt, sarı leke, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarına iyi geldiği, bunları tedavi ettiği yönünde çok ciddi iddialar atılıyor. Bizim bilgimiz dahilinde olmayan takipli hastalarımızdan kendileri gönüllü olarak kırlangıç otunu gözlerine damlattırmışlar, daha sonrasında bizden muayene talep ettiler" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR İYİLEŞME VE GELİŞME YOK'

Bazı hastalarının kırlangıç otu sıvısını denedikten sonra muayeneye geldiklerini belirten Gündoğan, "O hastalarımıza normal kontrollerini yaptığımızda, geçmiş dosya kayıtlarını da incelediğimizde muayenelerini karşılaştırdık. Göz numaralarında, kataraktta, göz tansiyonlarında, herhangi bir iyileşme, herhangi bir gelişme görmedik” dedi.

‘KORNEA NAKLİNE KADAR GİDEBİLİR’

Dr. Gündoğan, kırlangıç otunun steril olmayan ortamlarda göze damlatıldığını ve içeriğindeki toksik maddelerin göz sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak, "İçinde bulunan toksik maddeler nedeniyle göz gibi hassas bir organda tahrişe, enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle sosyal medya akımlarına kapılıp da bunları yapmasınlar. Kesinlikle göz hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Bu uygulamalarda geriye dönüşsüz kör kalma hatta kornea nakline kadar gidebilir. Kırlangıç otunun gözde herhangi bir fayda sağladığıyla alakalı literatürde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu bitkinin fayda sağladığı bilimsel kanıtı yok" diye konuştu.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pembe Oltulu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonuç göremedik. Bu damlatılan materyalin, kuru gözü tedavi ettiği iddia ediliyor. Bu durumda goblet hücrelerinin artması gerekir, araştırmamızda böyle bir veri bulamadık" dedi.

Kaynak: DHA