Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Konya'da bir otomobil köprüden alt yola düştü. Kazada otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. Merve Kübra Gümüşlü’nün kontrolünü yitirdiği 06 BIU 625 plakalı otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.
Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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