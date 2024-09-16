Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'da bir otomobil köprüden alt yola düştü. Kazada otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. Merve Kübra Gümüşlü’nün kontrolünü yitirdiği 06 BIU 625 plakalı otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cenaze Dönüşü Facia Gibi Kaza, Minibüs Bariyere Saplandı!Cenaze Dönüşü Facia Gibi Kaza, Minibüs Bariyere Saplandı!Türkiye

Kaynak: DHA

Etiketler
Konya
Son Güncelleme:
Narin'in Cansız Bedeni Bu Yoldan Taşınmış! 18 Dakikalık Sır Gibi Boşlukta Neler Oldu? 18 Dakikalık Sır Gibi Boşlukta Neler Oldu?
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
DMM Açıkladı: Japonya, Türk Vatandaşlarına Vize Zorunluluğu Getirdi mi? DMM Açıkladı: Japonya, Türk Vatandaşlarına Vize Zorunluluğu Getirdi mi?