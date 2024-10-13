Köpekleri 'Zehirli Etle Öldürün' Demişti: Yıldız Tilbe Konserine Boykot Çağrısı Yağdı

Sokak köpekleri için geçmişte 'zehirli et'le öldürme çağrısında bulunan Yıldız Tilbe'nin konserine tepki yağdı. Konserin organizatörü Jolly Joker'in konser duyurusu yaptığı paylaşımın altı boykot çağrılarıyla doldu taştı.

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Köpekleri 'Zehirli Etle Öldürün' Demişti: Yıldız Tilbe Konserine Boykot Çağrısı Yağdı

Türkiye’de her geçen gün artan hayvan katliamı haberlerine, Kocaeli’nin Gebze Belediyesi’ndeki hayvan barınağında yaşanan katliam da eklendi. AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın " ilaçla" öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hayvan katliamının ortaya çıkmasının ardından kamuoyundan büyük tepki gelirken, şarkıcı Yıldız Tilbe’nin geçmiş paylaşımları da bir kez daha gündeme geldi.Tilbe söz konusu paylaşımında, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.

Köpekleri 'Zehirli Etle Öldürün' Demişti: Yıldız Tilbe Konserine Boykot Çağrısı Yağdı - Resim : 1

Geçmişteki paylaşımlarında sokak köpeklerinin ‘zehirli’ etle öldürülmesi çağrısında bulunan Yıldız Tilbe’nin konser vereceği Jolly Joker de tepkilerden nasibini aldı.

Jolly Joker’in Yıldız Tilbe’nin konser duyurusunun paylaşımının altı, vatandaşların tepkisiyle doldu taştı.

Paylaşıma gelen bazı tepki mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Hayvan düşmanlarını dinlemiyoruz. Hayvan düşmanlarıyla çalışan işletmeleri desteklemiyoruz.

Radyoda çıksa kanalı değiştiriyoruz artık! Hayvan düşmanlarına prim yok, değer yok!

Hayvan düşmanlığı yapanlari dinlemiyoruz, böyle vicdansızlara asla prim yok!!

Hayvanların katledilmesinde önayak olan sanatçıyı sahneye çıkarmaya devam edin. Zamanla siz de silinip gideceksiniz.

Köpekleri 'Zehirli Etle Öldürün' Demişti: Yıldız Tilbe Konserine Boykot Çağrısı Yağdı - Resim : 2

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