Köpeğine Eziyet Edip Vatandaşları Tehdit Etmişti: Cezaevinden Çıktığı Gün Ortalığı Birbirine Kattı

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği ve kendisini video kaydına alan kişileri tehdit ettiği görüntülerle gündeme gelen şahıs, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ortalığı birbirine kattı. Yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak köpeğini isteyen şahıs, 2 saatlik uğraşlar sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

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Köpeğine Eziyet Edip Vatandaşları Tehdit Etmişti: Cezaevinden Çıktığı Gün Ortalığı Birbirine Kattı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta kendi köpeğine eziyet eden Yılmaz K., bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yılmaz K. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Köpeğine Eziyet Edip Vatandaşları Tehdit Etmişti: Cezaevinden Çıktığı Gün Ortalığı Birbirine Kattı - Resim : 1

12 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Serbest bırakılmasının ardından evinin bulunduğu sokağa gelen Yılmaz K., kendisini videoya çeken şahıslara tehditler ve küfürler savurdu. Kendisinin videosunu çeken kadınları öldürmekle tehdit eden Yılmaz K., tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tekrar sevk edildiği mahkemede bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köpeğine Eziyet Edip Vatandaşları Tehdit Etmişti: Cezaevinden Çıktığı Gün Ortalığı Birbirine Kattı - Resim : 2

Yaklaşık 12 gün cezaevinde kalan Yılmaz K., bugün tahliye edildi. Tahliyesinin ardından evine gelen Yılmaz K., mahkeme kararıyla sahiplendirilen köpeğini geri alabilmek için yaşadığı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köpeğine Eziyet Edip Vatandaşları Tehdit Etmişti: Cezaevinden Çıktığı Gün Ortalığı Birbirine Kattı - Resim : 3

KÖPEĞİNE BENZEYEN BAŞKA BİR KÖPEK GETİRİLDİ

Köpeğinin kendisine verilmemesi durumunda aşağı atlayacağını belirten Yılmaz K.'nin ikna edilmesi için polis ekipleri tarafından farklı yöntemler denendi. Israrla köpeğinin gösterilmesini isteyen Yılmaz K.'ye, sahiplendirilen köpeğine benzeyen başka bir köpek gösterildi. Kendi köpeği olmadığını söyleyerek direnen Yılmaz K., müzakereci polislerin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından ikna edildi. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Köpeğine Eziyet Eden Şahıs Tekrar Gözaltına AlındıKöpeğine Eziyet Eden Şahıs Tekrar Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: İHA

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Köpek Hayvana eziyet hayvan hakları Eskişehir
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