Çuvallara Doldurup Yol Kenarına Atmışlar: Bir Kenti Alarma Geçiren Olay

Konya'yı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Kentin Derbent ilçesinde yol kenarına atılan 13 çuval içerisinden binlerce silah parçası çıktı.

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Çuvallara Doldurup Yol Kenarına Atmışlar: Bir Kenti Alarma Geçiren Olay

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Derbent ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 9 Kasım 2024 tarihinde yol kenarına bırakılmış 13 adet şüpheli çuval ihbarı alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Çuvallara Doldurup Yol Kenarına Atmışlar: Bir Kenti Alarma Geçiren Olay - Resim : 1

BİNLERCE SİLAH PARÇASI ÇIKTI

Ekipler yaptığı çalışmayla çuvallara ulaştı. Yapılan kontrollerde çuvalların içerisinde; 417 adet tabanca namlu bloğu, bin 726 adet kancalı demir parçası, 696 adet tabanca icra mili, 633 adet 4 cm'lik yay, 723 adet 3 çentikli demir parçası, 82 adet 7 cm'lik yay, 637 adet 3 cm'lik pim, 190 adet yuvarlak delikli pim, 825 adet 1.5 cm'lik yay, bin 994 adet tabanca şarjörü, 1,5 cm uzunluğunda ince kenarlı muhtelif miktarda yay olduğu tespit edildi.

Çuvallara Doldurup Yol Kenarına Atmışlar: Bir Kenti Alarma Geçiren Olay - Resim : 2

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.

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Kaynak: İHA

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