Konya'da Yüksekten Düşen İşçiden 154 Gün Sonra Acı Haber

Konya'da yüksekten düşerek ağır yaralanan işçiden acı haber geldi. Hüseyin Doğan, 154 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Konya'da Yüksekten Düşen İşçiden 154 Gün Sonra Acı Haber

Konya’nın Kulu ilçesinde geçen haziran ayında çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, 154 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da Yüksekten Düşen İşçiden 154 Gün Sonra Acı Haber - Resim : 1

Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışan 29 yaşındaki Hüseyin Doğan, 13 Haziran tarihinde iddiaya göre iş yerinde 2. kattan indiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşüp yaralanmıştı. Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması sebebiyle Konya’ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Doğan, tedavi gördüğü hastanede 154 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

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