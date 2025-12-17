Konya'da Yangın Faciası! Annesini Kurtarmak İsterken Öldü

Konya’da müstakil bir evde çıkan yangında, yanan evden çıktıktan sonra tekrar annesini çıkarmak için içeriye giren İbrahim Aysal hayatını kaybetti. Annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'da Yangın Faciası! Annesini Kurtarmak İsterken Öldü
Konya’nın Akşehir ilçesi Sorkun Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında İbrahim Aysal hayatını kaybederken, annesi Fatma Aysal yaralandı. İbrahim Aysal’ın, evden çıktıktan sonra annesini kurtarmak amacıyla tekrar içeri girdiği, ancak yanlış odaya girince alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Aysal’ın diğer kardeşinin ise annesini daha sonra evden çıkardığı bildirildi.

YARALI KADIN HASTANEDE

Yaralı olan anne Fatma Aysal hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, olay yerinde savcılık tarafından inceleme yapıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Aysal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

