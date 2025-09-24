Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Tarlada Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şahsın tarlasında kenevir bitkisi ve esrar bulundu.

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Tarlada Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suç unsurlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, bir şahsın tarlasında kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 8 kök kenevir bitkisi ile toplam bin 475 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak ilçe jandarma karakoluna götürüldü.

İfadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

