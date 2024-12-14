Konya'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir kişi Yaralandı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir kişi Yaralandı

Kaza, Konya-Antalya Kara yolu Derebucak ilçesi Gembos Ovası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 BCP 747 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, karşı istikametten gelen yine sürücüsünün ismi alınamayan 42 EME 86 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın ardından yoldan çıkarak şarampole doğru takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hafif ticari araçtakiler araziye savrulurken, otomobildeki 1 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazada, Hamdullah Kezben (28) ile Mahmut Duman (31) hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin cenazeleri Derebucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan M.Y. (27) ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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