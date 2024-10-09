Konya'da Trafik Kazası: Dolmuş ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Konya'da dolmuş ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Konya'da Trafik Kazası: Dolmuş ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde H.K. idaresindeki dolmuş ile M.P. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışma sırasında dolmuşta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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