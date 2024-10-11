Konya'da Tarihi Kur'an-ı Kerim Ele Geçirildi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Isparta istikametinden gelen yabancı plakalı bir araçta tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim olduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine aracı Akşehir Engili yol kavşağında durdurdu.

Araçta bulunan S.T. ile Y.T. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada tarihi Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki iki kişi hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA