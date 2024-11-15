Konya'da Polis Aracı Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var

Konya’da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7’si polis 11 kişi yaralandı.

Konya'da Polis Aracı Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var

Konya - Karapınar yolunun 10’uncu kilometresinde saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

1 ÖLÜ, 11 YARALI

Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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