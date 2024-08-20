Konya'da Otomobiller Çarpıştı: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Dinek Mahallesi Kulu Bölge Devlet Hastanesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (48) idaresindeki otomobil ile A.D'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ş.A. yönetimindeki araç şarampole devrilerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.A., otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. (45) ve M.E.A. (7) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA