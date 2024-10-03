Konya'da Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Konya'da Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Konya'da Ankara-Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri yakınlarında İ.Y. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla atarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü İ.Y., eşi M.Y. ve 2 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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