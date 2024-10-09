Konya'da Korkutan Kaza: Dolmuş ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Konya Kulu'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Konya'da Korkutan Kaza: Dolmuş ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kaza, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki dolmuş ile M.P. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışma sırasında dolmuşta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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