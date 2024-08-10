Konya'da Korkunç Anlar! Tamir Ettiği Araç Üzerine Düştü

Konya Kulu'da bir otomobil tamircisi felaketi yaşadı. Oto tamircisinin üzerine krikonun kayması sonucu araç düştü. Oto tamircisi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Konya'da Korkunç Anlar! Tamir Ettiği Araç Üzerine Düştü

Konya'nın Kulu ilçesindeki Kulu Sanayi Sitesi 139156 Sokak üzerinde bir iş yerinde oto tamircisi M.K. (23) müşterisine ait aracı tamir etmek üzere aracı kriko ile kaldırdı. M.K. tamir için gereken yerleri sökmeye çalıştığı sırada bir anda krikonun kayması sonrası araç üzerine düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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