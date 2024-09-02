Konya'da Kardeş Dehşeti: Ablasını Bıçaklayarak Öldürdü

Konya'da bir kişi, ablasını darbettikten sonra bıçaklayarak öldürdü. 26 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Konya'da Kardeş Dehşeti: Ablasını Bıçaklayarak Öldürdü

Konya'nın Tuzlukçu ilçesine bağlı Kundullu Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta M.A. (26), bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası S.A.'yı (27) önce taşla başına vurup yaraladı, ardından bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan zanlı M.A. Ilgın ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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