Konya'da kadın cinayeti: Evine giderken eski sevgilisi tarafından silahla vurularak katledildi!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisinin silahla vurduğu kadın, hastanede hayatını kaybetti.

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitede 4 çocuğuyla yaşayan Ümmü D. (42), ekmek alıp evine döndüğü sırada site girişinde eski sevgilisi A.Y. ile karşılaştı.

A.Y, Ümmü D'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümmü D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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