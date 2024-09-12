Konya'da Kadın Cinayeti: Cansız Bedeni Bahçede Gömülü Bulundu

Konya'da yaşayan Çiğdem E., 5 ay önce eve dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışmalar sonucunda, kadının en son Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğü tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Yapılan sorguda kadının bıçakla öldürülüp, müstakil bir evin bahçesine gömüldüğü belirlendi.

Bahçede yapılan kazıda kadının cansız bedeni bulundu. Kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA