Konya'da Kadın Cinayeti: 2 Çocuk Annesi Dilek, Bıçaklanarak Öldürüldü

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak hayatını kaybetti, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak’ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Dilek Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisi Barış E. (44) tarafından bıçaklandı. B.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Dilek Ş.'nin cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Teslim olan zanlı, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA-DHA