Konya'da İş Cinayeti: Terastan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın terasından düşen işçi hayatını kaybetti.
Seydişehir Ketenli Mahallesi 156128 No'lu Sokak'ta bir binanın inşaatında çalışan A.Ç. (79), 2 katlı inşaatın terasına çıkarken buraya serilen mebran sebebiyle ayağı kayıp düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: