Konya'da İlçe Belediye Başkanı Kaza Yaptı, Eşi Yaralandı
Konya’nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, seyir halinde önünde meydana gelen kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole inerek ağaca çarptı. Otomobili ile ilçe yakınlarında kaza yapan Sertdemir'in eşi yaralandı.
Akşam saatlerinde Konya-Ankara Karayolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir otomobili ile Ankara’dan Kulu’ya doğru gelirken önünde seyir halinde olan otomobil ve kamyon çarpıştı. Başkan Sertdemir'in kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapması ile bariyerlere çarpan aracı, daha sonra şarampole inerek ağaca çarptı. Kazada Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir’in eşi Zehra Sertdemir yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zehra Sertdemir, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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