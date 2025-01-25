Konya'da İki Kişiye Mezar Olan Binanın Enkazı Kaldırıldı

Konya'da 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın enkazı kaldırıldı.

Konya'da İki Kişiye Mezar Olan Binanın Enkazı Kaldırıldı

Konya'da çöken, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı 4 katlı binada arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları öğleden sonra tamamlandı. Binanın enkazında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da İki Kişiye Mezar Olan Binanın Enkazı Kaldırıldı - Resim : 1

Arama kurtarma çalışması sonrası binanın enkazında iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda iş makineleri ile kamyonlara yüklenen molozlar alandan taşındı. Binanın bulunduğu alanda ise boşluk kaldı.

Kaynak: İHA

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