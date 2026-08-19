Konya'da Feci Kaza, Hurdaya Dönen Araçta Can Verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Yeşildağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

TIR KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 42 BC 646 plakalı Scania marka tır, Yenişarbademli ilçesi yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen M.Y.Ü. idaresindeki 32 HP 133 plakalı otomobille çarpıştı. Sürüklenen otomobil 30 metre ileride durabildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI VAR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Yabar’ın (58) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Y.Ü. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.M.M. ve M.Ü. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AĞIR YARALI TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü M.Y.Ü., acil serviste yapılan müdahale sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yabar’ın cansız ise bedeni kaza mahallinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İstanbul'un Göbeğinde Sır Ölüm! Gecekondudan Gelen Kokular Harekete Geçirdi İstanbul'un Göbeğinde Sır Ölüm! Gecekondudan Gelen Kokular Harekete Geçirdi
Manisa Rahat Nefes Aldı, Yangın Kontrol Altında Manisa Rahat Nefes Aldı, Yangın Kontrol Altında
ÇOK OKUNANLAR
Marmara'da Hareketlilik Başladı: İstanbul Peş Peşe Depremlerle Sarsıldı İstanbul Peş Peşe Depremlerle Sarsıldı
Soruşturma Dosyasında ‘Hoca Efendi’ Talimatları: 'Furkan'ı Akla, Senetleri İmzala, Servetini Teslim Et!' 'Furkan'ı Akla, Senetleri İmzala, Servetini Teslim Et!'
Parti Sözcüsü Müslim Sarı Duyurdu: CHP Menderes Belediyesi'ndeki Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek CHP Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek
Tom Barrack'tan Flaş İsrail-Suriye Açıklaması: 'Türkiye Karşılık Verebilirdi' Tom Barrack'tan Flaş İsrail-Suriye Açıklaması
Bakan Akın Gürlek'ten 'Kuytulcular' Açıklaması: 'Hedef Dini Bir Grup Değil' Bakan Akın Gürlek'ten 'Kuytulcular' Açıklaması