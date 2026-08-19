Konya'da Feci Kaza, Hurdaya Dönen Araçta Can Verdi

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Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Yeşildağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

TIR KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 42 BC 646 plakalı Scania marka tır, Yenişarbademli ilçesi yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen M.Y.Ü. idaresindeki 32 HP 133 plakalı otomobille çarpıştı. Sürüklenen otomobil 30 metre ileride durabildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI VAR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Yabar’ın (58) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Y.Ü. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.M.M. ve M.Ü. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AĞIR YARALI TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü M.Y.Ü., acil serviste yapılan müdahale sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yabar’ın cansız ise bedeni kaza mahallinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA